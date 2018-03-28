Останні новини
13:55
Провінційка, портал новин » Тетасе » Какие самые актуальные профессии в 2018 году
Какие самые актуальные профессии в 2018 году
Когда у ученика начинается последний год обучения, он задумывается, какую профессию выбрать. Кто-то с первого класса знает, кем, хочет быть, а кто-то, празднуя выпускной, не представляет, куда пойти учиться дальше.Переглядів: 124 Обговорень: (0) 28-03-2018, 19:09
Можно пойти по стопам родителей или за компанию с другом. Можно обратиться к школьному психологу, который с помощью тестирования определит наличие способностей и склонностей к той или иной профессии. Но кроме своих индивидуальных способностей, важно учитывать востребованность (актуальность) выбранной профессии.
Итак, какие профессии являются актуальными на 2018 год? Ответ на этот вопрос и многие другие можно найти на сайте stepup.education.
1. Программист. В мире высоких компьютерных технологий ни одно предприятие не может обойтись без программиста. Чтобы устроится на высокооплачиваемую работу в хорошую организацию, недостаточно иметь «корочку» об окончании компьютерных курсов. Управляющие кампаниями делать выбор в пользу высшего образования, а также порядочности и ответственности.
2. Инженеры. Они занимаются обслуживанием технического психолог. Им также необходимо высшее образование, а также постоянное самосовершенствование.
3. Врачи. Казалось бы, что тут престижного? Крошечные зарплаты? Но врачи нужны не только в бюджетных поликлиниках и больницах. Хорошо зарабатывают врачи частных клиник, центров похудения и салонов красоты.
4. Юристы и экономисты. Да, работников этих профессий очень много, но по-настоящему грамотных найти не так легко. Хороший юрист или экономист не останется без работы – начальство будет держаться за первоклассных специалистов.
5. IT специалисты. Интернет просто пестрит рекламой, различными интернет-магазинами, кроме того, любая уважающая себя организация должна иметь свой сайт.
Можно пойти по стопам родителей или за компанию с другом. Можно обратиться к школьному психологу, который с помощью тестирования определит наличие способностей и склонностей к той или иной профессии. Но кроме своих индивидуальных способностей, важно учитывать востребованность (актуальность) выбранной профессии.
Итак, какие профессии являются актуальными на 2018 год? Ответ на этот вопрос и многие другие можно найти на сайте stepup.education.
1. Программист. В мире высоких компьютерных технологий ни одно предприятие не может обойтись без программиста. Чтобы устроится на высокооплачиваемую работу в хорошую организацию, недостаточно иметь «корочку» об окончании компьютерных курсов. Управляющие кампаниями делать выбор в пользу высшего образования, а также порядочности и ответственности.
2. Инженеры. Они занимаются обслуживанием технического психолог. Им также необходимо высшее образование, а также постоянное самосовершенствование.
3. Врачи. Казалось бы, что тут престижного? Крошечные зарплаты? Но врачи нужны не только в бюджетных поликлиниках и больницах. Хорошо зарабатывают врачи частных клиник, центров похудения и салонов красоты.
4. Юристы и экономисты. Да, работников этих профессий очень много, но по-настоящему грамотных найти не так легко. Хороший юрист или экономист не останется без работы – начальство будет держаться за первоклассных специалистов.
5. IT специалисты. Интернет просто пестрит рекламой, различными интернет-магазинами, кроме того, любая уважающая себя организация должна иметь свой сайт.