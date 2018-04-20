На Рівненщині офіційно відкрили чемпіонат України з шахів

У Рівному з 17 по 26 квітня проходить чемпіонат України з шахів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У змаганнях приймають участь спортсмени з 17 областей України. Загалом змагається 46 учасників, з них 36 чоловіків та 10 жінок.Сьогодні ж відбулося офіційне відкриття, на якому з козацьким танцем виступив заслужений майстер спорту України зі спортивних танців на візках – Іван Сівак.Привітали учасників змагань також начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради Юрій Нілабович, начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Ліпський, начальник регіонального центру «Інваспорт» Андрій Демчук, та головний суддя змагань Іван Ільницький – міжнародний арбітр.