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» » На Рівненщині офіційно відкрили чемпіонат України з шахів

На Рівненщині офіційно відкрили чемпіонат України з шахів

У Рівному з 17 по 26 квітня проходить чемпіонат України з шахів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У змаганнях приймають участь спортсмени з 17 областей України. Загалом змагається 46 учасників, з них 36 чоловіків та 10 жінок.
На Рівненщині офіційно відкрили чемпіонат України з шахів

Сьогодні ж відбулося офіційне відкриття, на якому з козацьким танцем виступив заслужений майстер спорту України зі спортивних танців на візках – Іван Сівак.
Привітали учасників змагань також начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради Юрій Нілабович, начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Ліпський, начальник регіонального центру «Інваспорт» Андрій Демчук, та головний суддя змагань Іван Ільницький – міжнародний арбітр.
Переглядів Переглядів: 275  Обговорень Обговорень: (0) 20-04-2018, 08:12
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