На Рівненщині сплачено понад 10 мільйона гривень податку на нерухомість

Завдяки власникам нерухомого майна до місцевих бюджетів Рівненщини протягом трьох місяців 2018 року сплачено 10,3 мільйона гривень податку на нерухомість.

Сума сплаченого податку на нерухомість платниками області протягом першого кварталу цього року на 66 відсотків більше проти аналогічного періоду минулого року.

Наразі місцеві бюджети отримали суму самостійно визначеного і сплаченого податку переважно від юридичних осіб - підприємств та установ 9,5 млн.грн, що мають у власності нерухоме майно.

А вже до 1 липня повідомлення – рішення від ДФС про визначену до сплати суму податку на нерухоме майно отримають громадяни. Отож, протягом наступних 60 днів від дати отримання повідомлення треба перерахувати податок до місцевого бюджету. За три місяці поточного року фізичними особами вже сплачено 771 тис. грн., що у понад два рази більше ніж торік.

«Оскільки податок на нерухоме майно поповнює місцеві бюджети, то нашим спільним завданням з органами місцевого самоврядування є забезпечення повноти сплати належних бюджету сум та недопущення формування податкового боргу. Зокрема, від активної позиції лідерів територіальних громад залежить, чи отримають бюджети додаткові надходження». – підсумував перший заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Анатолій Клячук.

ГУ ДФС у Рівненській області.