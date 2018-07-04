Закон про «євробляхи». Як розмитнити авто за новими правилами?

В останній день роботи парламенту депутати ухвалили у першому читанні два важливі законопроекти: про зменшення акцизів на імпортні авто та посилення контролю за так званими «євробляхами». Ці довгоочікувані закони мають стати компромісом між владою та власниками автівок на єврономерах і нарешті врегулювати проблему. У чому полягають зміни і скільки буде коштувати розмитнення авто з іноземною реєстрацією, аналізували наші експерти.За даними Державної фіскальної служби, на початок літа цього року в Україні нараховувалось понад 315 тисяч авто з іноземною реєстрацією. Майже половина з них – 125 тисяч – з порушенням терміну перебування. Представники митниці запевняють, що власники таких авто не тільки порушують закон, а й загрожують дорожній безпеці. За даними Національної поліції, поліси обов'язкового страхування придбали лише 198 тисяч із 315 тисяч власників таких авто. Минулого року на українських дорогах сталося понад 10 тисяч ДТП за участю авто з іноземною реєстрацією. Водночас власники «євроблях» мають свої аргументи на користь нерозмитнених авто. Головний із них – це спокуслива вартість автівки, яку можна придбати всього за кілька тисяч доларів.Запропоновані законопроекти повинні стати компромісним рішенням для всіх. Закони №8487 і №8488 – це зміни до митного та податкового кодексів. Вони передбачають зниження акцизу на імпортні автомобілі та скасування вимоги щодо екологічного стандарту «Євро-5». Водночас суттєво посилюють контроль з боку митної служби та поліції за переміщенням автомобілів з іноземною реєстрацією.Відповідно до нових правил, акцизний податок на імпортні авто розраховуватиметься за сталою формулою. Базова ставка для авто з бензиновим двигуном складатиме 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро. Загальна сума акцизного податку дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт об’єму двигуна та коефіцієнт віку.Наприклад, оформлення авто 2011 року випуску з бензиновим двигуном об’ємом 1600 см³ коштуватиме 560 євро. (50 євро х 1,6 (1600 см3/1000) х 7 років = 560 євро)Для авто з дизельним двигуном об'ємом 2000 см³ і віком 10 років розмитнення обійдеться в 1500 євро. (75 євро х 2 (2000 см3/1000) х 10 років = 1500 євро)Автори законопроекту запевняють, що завдяки новій системі розрахунку акцизний податок буде значно меншим за нинішній, і головним чином залежатиме від віку авто. Це стимулюватиме українців купувати новіші автомобілі.«Ми настільки лібералізуємо ставки, що я дякую Мінфіну за згоду на тимчасові втрати після прийняття цього закону», – зауважує голова комітету Верховної Ради з питань митної та податкової політики Ніна Южаніна.Експерти погоджуються, що влада зробила чималий крок назустріч власникам авто на єврономерах. Йдеться про скасування екологічної норми «Євро-5», яка досі не давала можливості розмитнювати машини, старші за 8 років. Тепер українці зможуть легалізувати авто будь-якого року випуску, питання лише у вартості.«Якщо ці законопроекти все ж приймуть у другому читанні, у виграші будуть ті, хто хоче ввезти іноземне авто, зроблене до 2010 року, або машину із двигуном великого об’єму», – вважає автоексперт Тарас Брязгунов.Звичайно, власники «євроблях» на свій страх і ризик можуть далі їздити на нерозмитнених авто. Але важливо знати, що після остаточного ухвалення законів, поліцейські отримають більше повноважень щодо перевірки законності перебування авто з іноземною реєстрацією в Україні.Новий закон передбачає чіткі правила взаємодії Державної прикордонної служби і Національної поліції. Митники передаватимуть правоохоронним органам інформацію про порушення термінів транзиту, а поліцейські пильніше відслідковувати такі авто і виписуватимуть штрафи. До речі, без їхньої сплати прикордонники не випускатимуть автівки за кордон.Так, наприклад, за один день прострочення транзиту авто з порушника буде стягнуто 170 грн, а за три дні – вже 850 грн. Місяць порушення митних правил обійдеться у 170 тисяч грн штрафу або навіть може закінчитися конфіскацією транспортного засобу за рішенням суду.Окремо передбачені санкції за здійснення на такому авто підприємницької діяльності, зокрема, роботу у службі таксі. Оскільки нерозмитнені машини заборонено використовувати для отримання доходу, водій заплатить ще один штраф обсягом у 34 тисячі гривень.Автори закону запевняють, що посилення контролю – це у жодному разі не «полювання на відьом», а вимушений захід для вирішення ситуації. Навала «євроблях» сягнула такої критичної точки, що водіям пропонують два шляхи: або легалізувати авто, сплативши необхідні мита, або позбутись такої автівки.