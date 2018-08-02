На Дубенщині судитимуть адвоката та його спільника

Головна 28-сер, 09:459 prov 54 0

Дубенською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 2 жителів області, які вчинили кримінальні правопорушення, що передбачені ст. ст. 162 (порушення недоторканності житла), 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та 358 КК України (використання підроблених документів).

Досудовим розслідуванням, яке проводили слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури, встановлено, що у березні 2018 року обвинувачені прибули до помешкання жительки Радивилівського району та, продемонструвавши їй підроблені судове рішення і посвідчення працівника правоохоронного органу, висловили намір провести обшук.

Але здійснити «обхід» чужого домоволодіння спільникам не вдалося, оскільки у спостережливої жінки одразу виникли сумніви, що перед нею правоохоронці, тому про даний факт вона повідомила телефоном працівників Радивилівського відділу поліції. По їх прибуттю зловмисників було затримано, а підроблені офіційні документи – вилучено.

Оскільки, один із зловмисників є адвокатом регіону, повноваження якого тимчасово зупинені, повідомлення про підозру йому вручене прокурором Рівненської області.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень санкції інкримінованих статей КК України передбачають максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років.

За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури.

