На Сарненщині відкрили пам’ятник борцям за волю України

Позавчора, 7 жовтня, у лісовому масиві біля с.Кузьмівка Сарнеського району урочисто відкрили пам'ятник загиблим воїнам УПА.На місці, де спочивають повстанці, вперше на теренах Рівненської області військові Збройних сил України вшанували Героїв-повстанців і санітарку УПА, які віддали своє життя в 1944 р за вільну незалежну неньку-Україну. Віддати шану героям зібралися сотні людей: представники місцевої громади, рідні полеглих воїнів УПА, представники районної влади.«Коли війна постукала у двері, ці герої не переховувалися, а брали до рук зброю і ціною власного життя боронили свою землю, свої родини і свої домівки від усіх зайд, які на наше зазіхали. Наша з вами пам'ять про них – це вірність їх ідеї. Вірність Україні та героям України, які хотіли її бачити вільною і незалежною, такою, в якій нащадки пам’ятають і шанують своїх героїв. І ми нікому не дозволимо паплюжити наших Героїв!» – зауважив у своєму виступі голова районної ради Руслан Серпенінов.Після завершення церемонії відкриття пам’ятника, відбулася художньо-мистецька частина урочистостей, в яких взяли участь аматорські колективи й виконавці.На честь героїв був даний військовий салют зі стрілецької зброї.Організаційний відділрайонної ради.