В першій ОТГ Рівненщини запрацював інклюзивно-ресурсний центр

Центр, який будуть відвідувати діти з особливими освітніми потребами, знаходиться у приміщенні Тинненської школи І-го ступеня Немовицької сільської ради, що на Сарненщині.Заклад розташовано в окремому крилі, він має 3 кабінети і вже забезпечений необхідною мультимедійною і комп’ютерною технікою, дитячими меблями, дидактичними та наочними матеріалами.Нагадаємо, що на Рівненщині вже юридично зареєстровано 19 подібних центрів. Загалом, в області планується відкриття понад трьох десятків таких освітніх установ. Це передбачено Меморандумом про співпрацю, який було підписано між головою Рівненської ОДА Олексієм Муляренком та головами місцевих рад щодо впровадження інклюзії.«Після об’єднання громади ми провели моніторинг дітей з особливими освітніми потребами віком від 0 до 18 років і виявили 48 осіб, – зазначив голова Немовицької ОТГ Віктор Савчин. - Це надзвичайно велика цифра, якою нехтувати ні в якому разі не можна. Саме тоді і виникла думка створити на території громади такий Центр».Заступник начальника обласного управління освіти Ольга Ладюк наголосила, що в умовах децентралізації важливо своєчасно створити рівні комфортні умови в освітньому середовищі, аби кожен житель зміг отримати якісні послуги на місці.За словами голови Сарненської РДА Ярослава Яковчука, до кінця наступного року в районі має запрацювати чотири таких заклади. Нещодавно відкритий районний інклюзивно-ресурсний центр вже обслуговує близько 1240 особливих дітей. На черзі – відкриття Степанського ІРЦ.Відтак, діти з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років можуть наповну отримувати не тільки корекційно-розвиткові послуги за місцем проживання, а й комплексну психолого-педагогічного оцінку розвитку.