На Рівненщині розпочався перший Міжнародний аграрний форум «AGRORIVNE 2018»

«Аграрний бізнес надзвичайно стрімко розвивається не лише в країні, але й на Рівненщині. Щоб бути конкурентоспроможними, необхідно бути обізнаними. Тому Форум спрямований не лише на те, щоб презентувати продукцію сільгоспвиробників, а й стати справжнім комунікативним майданчиком для агробізнесменів, де вони можуть дізнатися про нові можливості та перспективи розвитку», - зазначив голова ОДА Олексій Муляренко.В першу чергу, додаткові можливості для сучасного виробника – це державна підтримка, переконаний заступник голови ОДА Ігор Тимошенко. Головне, що такі механізми вже ефективно працюють на Рівненщині.«В цьому році аграрії Рівненщини отримали близько 25 мільйонів гривень на розвиток тваринництва та садівництва, придбання сільгосптехніки та здешевлення кредитів. З обласного бюджету майже 1,5 мільйонів гривень виділили на підтримку фермерства. Також започаткована програма органічного виробництва на компенсацію грошей за отримання сертифікатів. Виробникам екологічно чистої продукції виплатять близько 120 тисяч гривень», - розповів Ігор Тимошенко.Держпідтримкапродовжуватиметься й у наступному році, розповів учасникам Форуму заступник Міністра агрополітики Віктор Шеремета. В першу чергу, вона спрямовуватиметься на дрібних виробників, які працюють у селі:«У 2019 році з державного бюджету на АПК спрямують більше 7 мільярдів гривень. Фінансуватимуться усі напрямки агросектору, що й цьогоріч. Додатково передбачається ввести дотацію на вирощування телиць та нетелів. Це впроваджується з метою збільшення поголів’я ВРХ. Окрім того, дотуватимуть і кооперативи. Зокрема, для фермерів співфінансуватимуть закупівлю обладнання та техніки на рівні 70 відсотків».Також за його словами, нині на рівні Уряду розробляється механізм щодо надання фермерським господарствам безповоротної грошової допомоги у сумі 10 тисяч гривень.Не залишаться без підтримки й землероби, які офіційно зареєструють своє господарство та сплачуватимуть податки.«Якщо господарство зареєструється та сплачуватиме податки, то отримає допомогу – 3 тисячі на гектар. Для дрібних аграріїв це буде така собі «стартова» підтримка. Головною умовою отримання допомоги – це офіційна реєстрація та вихід із «тіні», - розповів Віктор Шеремета.Друга частина Форуму передбачає групову роботу учасників і виступи спікерів у різних секціях. На них обговорять IT-інновації в Agro, органічне виробництво, розвиток молочних кооперативів та фермерства.