Крадій жіночих прикрас проведе у колонії найближчі 3 роки

Рівненська область 24-жов, 10:389 prov 59 0

Чоловіка, який в с. Дитиничі Дубенського району проник до чужого будинку та скоїв крадіжку золотих та срібних прикрас, було затримано працівниками Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області безпосередньо після скоєння у червні 2018 року злочину.

Зловмисником виявився житель цього ж села, який раніше вже був засуджений за скоєння ряду крадіжок.

За фактом крадіжки з житлового будинку ювелірних виробів правоохоронними органами розслідувалося кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка).

В найкоротші строки слідчим поліції було завершено досудове розслідування та місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно особи.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області поставив крапку в цій справі, засудивши крадія до покарання у вигляді 3 років і 2 місяців позбавлення волі.

За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури.