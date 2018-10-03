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Рівне:

Крадій жіночих прикрас проведе у колонії найближчі 3 роки

Рівненська область 24-жов, 10:389 prov 59 0
Чоловіка, який в с. Дитиничі Дубенського району проник до чужого будинку та скоїв крадіжку золотих та срібних прикрас, було затримано працівниками Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області безпосередньо після скоєння у червні 2018 року злочину.
Зловмисником виявився житель цього ж села, який раніше вже був засуджений за скоєння ряду крадіжок.
За фактом крадіжки з житлового будинку ювелірних виробів правоохоронними органами розслідувалося кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка).
В найкоротші строки слідчим поліції було завершено досудове розслідування та місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно особи.
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області поставив крапку в цій справі, засудивши крадія до покарання у вигляді 3 років і 2 місяців позбавлення волі.
За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури.
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