Розслідується факт заволодіння бюджетними коштами в сумі понад 500 тис грн

Рівненська область 17-гру, 19:049 prov 0

За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області розслідуються факти зловживань та інші злочинні дії, спрямовані на заволодіння та розтрату понад півмільйона гривень бюджетних коштів.

Так, за погодженням із прокурором-процесуальним керівником досудового розслідування слідчі Головного управління Національної поліції в Рівненській області повідомили про підозру голові одного із сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у вчиненні кримінальних правопорушень, що передбачені ст.ст. 191 (заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі), 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та 366 КК України (службове підроблення).

Встановлено, що голова кооперативу подала до органів фіскальної служби офіційні документи, в яких зазначила неправдиві відомості про вид діяльності кооперативу – «перероблення молока, виробництво масла і сиру». Однак, насправді кооператив дану діяльність не здійснював.

Внаслідок таких протиправних дій на рахунок кооперативу було перераховано понад 500 тис грн в якості бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників, чим спричинено державним інтересам збитки в особливо великому розмірі. У подальшому незаконно отримані кошти були конвертовані у готівку та з ними проведено фінансові операції з метою їх легалізації.

За результатами розгляду клопотання слідчого, погодженого прокурором, стосовно підозрюваної судом застосовано 13.12.2018 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи задля повернення коштів до бюджету.

Довідково: за вказані злочини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.