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На Буковині СБУ блокувала виробництво великих партій амфетаміну

Чернівецька область 18-гру, 11:389 prov 0
Співробітники Служби безпеки України блокували у Чернівецькій області виробництво і збут великих партій психотропних речовин.
Оперативники спецслужби встановили, що п’ятеро місцевих жителів виробляли на території власних помешкань та місць тимчасового проживання амфетамін для продажу.
Готовий «товар» зловмисники збували наркодилерам. За попередньою інформацією щомісячний середній обсяг «виробництва» становив приблизно три кілограми психотропів. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України правоохоронці затримали п’ятьох наркоділків. Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили за місцями проживання зловмисників майже сто п’ятдесят грамів амфетаміну та три літри психотропу у рідкому вигляді.
Також вилучено два кілограми канабісу, прекурсори і обладнання для виготовлення наркотиків та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність. Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину. Чотирьом фігурантам справи обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, ще одному – домашній арешт. Триває досудове розслідування.
Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією, зокрема з підрозділом «Корд», під процесуальним керівництвом прокуратури.
Прес-центр СБ України.
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