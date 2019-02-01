Нову комп’ютерну техніку отримають 20 ОТГ Рівненщини

Комп’ютери, ноутбуки, принтери та мережеві маршрутизатори отримають 20 об’єднаних громад Рівненщини. Обладнання буде забезпечене ліцензійними операційними системами та пакетами офісних програм.Технічна підтримка передбачена в рамках проекту Світового Банку та Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» та заходу «Удосконалення адміністрування виплат і послуг».Нині техніку отримали Миляцька та Підлозцівська ОТГ як пілотні громади. А впродовж лютого-березня заплановане постачання у Бугринську, Привільненську, Крупецьку, Пісківську, Смизьку, Локницьку, Козинську, Мирогощанську, Боремельську, Клеванську, Млинівську, Острожецьку, Деражненську, Демидівську, Тараканівську, Ярославицьку, Немовицьку та Олександрійську ОТГ.Завдяки обладнанню укомплектують робочі місця працівників соцзахисту та служби у справах дітей, а також фахівців із соціальної роботи. Така комп’ютеризація спрямована на покращення надання мешканцям ОТГ адміністративних послуг соціальногохарактеру.«Максимально наблизити послуги до людей – це головне у децентралізації соціального захисту. Завдяки обладнанню будуть облаштовані місця у населених пунктах. Тепер людям не потрібно буде їхати до райцентру. Усі документи прийматимуть на місці. Таким чином сама послуга буде доступнішою», - пояснює Світлана Косянчук, начальник управління соціальних виплат та пільг департаменту соціального захисту населення Рівненської ОДА.Прес служба РОДА.