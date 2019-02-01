Якими бувають настільні лампи?

Дрібниць у дизайні інтерʼєрів не існує, кожна деталь та елемент декору має значення та відіграє важливу роль у правильному сприйнятті загальної атмосфери приміщення. Одним із таких елементів вважається настільна лампа, яка сама по собі несе освітлювальну функцію, але при належному виборі може стати справжньою родзинкою інтерʼєру вашої кімнати.
Купити настільну лампу (https://e27.com.ua/ua/table-lamps) просто, коли знаєш як обрати найкращий варіант виходячи з того, який стилістичний напрям у приміщення, яке призначення освітлювального приладу, а також від надання особистих переваг.
Однак, в першу чергу слід визначитись, які види настільних ламп існують, а також їхні особливості.
Основні різновиди настільних ламп
В цілому, ринок освітлювальних приладів пропонує споживачам великий асортимент світильників, у тому числі і настільних ламп. Та всіх їх можна згрупувати на чотири типи по ключовим ознакам, а саме:
класичні настільні лампи - найчастіше мають деревʼяну основу та абажур зі світлого текстилю. Деякі моделі прикрашені напів дорогоцінними каменями, орнаментами або ж природними мотивами. Класичні настільні предмети інтерʼєру добре виглядають у спальних кімнатах та в домашніх кабінетах;
настільні лампи у сучасному стилі - на сьогодні їх асортимент та вибір вважається найбільшим. Стильна та сучасна настільна лампа являється невід’ємною частиною інтер’єру. Її можуть виготовляти у різноманітних стилістичних напрямках (ф’южн, хай-тек, мінімалізм тощо). Цей вид ламп ідеально підходить для спальної кімнати - там, де немає необхідності у яскраво виражених стилістичних особливостях. В першу чергу, основна увага приділяється рактичності і функціональності освітлювального приладу, а вже потім справа стосується дизайну та зовнішнього вигляду;
лампи Тіффані - до них відносяться лампи з абажурами з кольорового скла з металевою або дерев’яною основою. Оригінали таких виробів вважаються сьогодні витворами мистецтва і прикрашають будівлі відомих людей. Що стосується якісних копій, які виготовлені з різнокольорових шматочків скла, то вони зустрічаються у багатьох інтер’єрах;
офісні настільні лампи - цінуються в першу чергу за функціональність та можливість якісно освітлювати робоче місце. Однією з варіацій таких ламп вважаються лампи банкери - це стилізовані кабінетні світильники з зеленим або білим плафоном, що доповнюють інтер’єр робочого столу.
Настільні лампи завжди вважаються актуальними. Вони додають інтер’єру вишуканості, функціональності, а інколи аристократичності та елегантності, що залежить від обраної моделі.