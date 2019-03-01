Мягкая мебель, как важная составляющая офиса
Что должно быть в современном офисе для того, чтобы он полностью соответствовал требованиям человека к комфорту и функциональности? Многое зависит не только от технического оснащения. Большое значение имеет мебель, которая покупается для кабинета руководителя и рабочих помещений. Если она максимально удобна и хороша в использовании, значит, получится добиться главного – повысить продуктивность персонала.
Мягкая мебель в офис нужна так же, как и кресла и компьютерные столы. Она необходима, в первую очередь, для комфорта самих работников. Благодаря ей, каждый человек сможет немного отдохнуть, расслабиться на обеденном перерыве. Мягкая мебель хороша и тогда, когда нужно отпраздновать чей-то день рождения или организовать удобные условия для посетителей компании.
Функциональность офисной мягкой мебели
Если она подбирается с учетом потребностей каждого человека в удобстве и комфорте, тогда компания сможет зарекомендовать себя с лучшей стороны перед потенциальными клиентами и партнерами. Конечно, более удобное кресло не поможет сотруднику писать отчет быстрее, но позволит получать удовольствие от этого процесса. Этот аспект немаловажен, ведь только в таком случае повышается общая продуктивность персонала.
Чтобы разместить посетителей, понадобятся мягкие стулья. Их устанавливают рядом с конференц-залами, приемными, возле рабочих столов менеджеров, которые общаются с клиентами. При покупке нужно обратить внимание на обивку. Она должна быть легко моющейся и устойчивой к износам. Только так она сможет выдержать повышенные нагрузки и сохранить привлекательный вид после долгого использования.
Чтобы посадить сотрудников, в последнее время покупаются специальные кресла, которые вращаются и регулируются по высоте. Такая офисная мебель отлично подходит для людей, которые большую часть рабочего времени проводят в сидячем положении. Удобное сиденье и широкая спинка минимизируют усталость, накапливающуюся в течение рабочего дня, и позволят чувствовать себя хорошо даже после очень долгого сидения.
Мягкая мебель для руководства – это, в первую очередь, кресла. Для них важно не только удобство. Место, за которым сидит директор, должно иметь презентабельный, солидный вид, чтобы полностью соответствовать должности сидящего.
Для организации подходящей атмосферы в офисе и выбора оптимальной мебели стоит обратиться к профессионалам – например, специалистам дизайнерской студии «Розумний простір».