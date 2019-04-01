Как подобрать обувь к короткому платью

Любая молодая стройная девушка имеет в своем гардеробе не одно короткое платье. Купить сейчас какую угодно модель не проблема. Чаще всего возникает вопрос, как подобрать обувь, чтобы образ выглядел привлекательным и гармоничным.
Для начала необходимо определиться со стилем самого платья, и для какого мероприятия будет подбираться образ.
В деловом дресс-коде можно позволить себе короткое платье немного выше колена. Такой образ можно завершить изящными туфлями-лодочками и аккуратным шарфиком. Повседневное очаровательное платье для прогулки или похода в кино можно дополнить босоножками на танкетке и ремешками на щиколотке.
Мини-платье из летних тканей или платье для пляжа удачно сочетается с сандалиями в греческом стиле или летними балетками. Современные модницы смело объединяют ситцевые платья со спортивной обувью или конверсами.
Пышные юбки долгие годы остаются на пике популярности. С помощью платья с пышной юбкой можно создавать как повседневные, так и романтические вечерние образы. Туфли для такого платья обязательно должны быть на каблуке. Элегантность – главное требование к пышной юбке.
Для короткого джинсового платья спортивного кроя, конечно, подойдет спортивная обувь: кеды или кроссовки. Кроссовки женские можно купить на сайте towar.com.ua. Тут представлен широкий выбор кроссовок.
Женственные модели сарафанов удачно будут сочетаться с ажурными кедами разных цветов. Вечернее платье требует элегантности в сочетании с обувью. К такому платью выбирают закрытые туфли на высоком или среднем каблуке. Открытые туфли сочетаются с мини-платьями из легких и нежных тканей, таких как шёлк, сатин или шифон.
К коротким платьям из тяжелых тканей, таких как бархат и парча, лучше подобрать закрытые туфли. Каблук может быть, как средним, так и высоким.
Зимний плотный наряд можно дополнить замшевыми ботфортами или кожаными сапогами с высоким голенищем. К короткому платью на стройных ногах удачно будут смотреться грубые сапоги или ботинки.
При выборе обуви стоит учитывать и цвет ткани. Так, к желтому платью подойдет обувь белого, коричневого или черного цвета, к синему – туфли золотистого или серебристого оттенков, а также красного для создания модного акцента. Для придания свежести образу с зеленым платьем можно подобрать обувь синего или желтого цвета, а также обувь классических цветов, черного и белого. Туфли классических цветов также подойдут к наряду красного цвета, чтобы не отвлекать от главного яркого цвета платья.
Одно из основных правил при выборе обуви – чем тоньше ткань платья, тем легче должна быть обувь. Под легкие воздушные платья следует выбирать открытую обувь: босоножки или сандалии. Ажурное платье можно дополнить туфлями с кружевной отделкой, а зимние утепленные платья – классическими лодочками.