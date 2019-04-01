Рівне:

Как подобрать обувь к короткому платью

Порадниця 07-кві, 2019, 09:199 prov 72
Любая молодая стройная девушка имеет в своем гардеробе не одно короткое платье. Купить сейчас какую угодно модель не проблема. Чаще всего возникает вопрос, как подобрать обувь, чтобы образ выглядел привлекательным и гармоничным.
Для начала необходимо определиться со стилем самого платья, и для какого мероприятия будет подбираться образ.
В деловом дресс-коде можно позволить себе короткое платье немного выше колена. Такой образ можно завершить изящными туфлями-лодочками и аккуратным шарфиком. Повседневное очаровательное платье для прогулки или похода в кино можно дополнить босоножками на танкетке и ремешками на щиколотке.
Мини-платье из летних тканей или платье для пляжа удачно сочетается с сандалиями в греческом стиле или летними балетками. Современные модницы смело объединяют ситцевые платья со спортивной обувью или конверсами.
Пышные юбки долгие годы остаются на пике популярности. С помощью платья с пышной юбкой можно создавать как повседневные, так и романтические вечерние образы. Туфли для такого платья обязательно должны быть на каблуке. Элегантность – главное требование к пышной юбке.
Для короткого джинсового платья спортивного кроя, конечно, подойдет спортивная обувь: кеды или кроссовки. Кроссовки женские можно купить на сайте towar.com.ua. Тут представлен широкий выбор кроссовок.
Женственные модели сарафанов удачно будут сочетаться с ажурными кедами разных цветов. Вечернее платье требует элегантности в сочетании с обувью. К такому платью выбирают закрытые туфли на высоком или среднем каблуке. Открытые туфли сочетаются с мини-платьями из легких и нежных тканей, таких как шёлк, сатин или шифон.
К коротким платьям из тяжелых тканей, таких как бархат и парча, лучше подобрать закрытые туфли. Каблук может быть, как средним, так и высоким.
Зимний плотный наряд можно дополнить замшевыми ботфортами или кожаными сапогами с высоким голенищем. К короткому платью на стройных ногах удачно будут смотреться грубые сапоги или ботинки.
При выборе обуви стоит учитывать и цвет ткани. Так, к желтому платью подойдет обувь белого, коричневого или черного цвета, к синему – туфли золотистого или серебристого оттенков, а также красного для создания модного акцента. Для придания свежести образу с зеленым платьем можно подобрать обувь синего или желтого цвета, а также обувь классических цветов, черного и белого. Туфли классических цветов также подойдут к наряду красного цвета, чтобы не отвлекать от главного яркого цвета платья.
Одно из основных правил при выборе обуви – чем тоньше ткань платья, тем легче должна быть обувь. Под легкие воздушные платья следует выбирать открытую обувь: босоножки или сандалии. Ажурное платье можно дополнить туфлями с кружевной отделкой, а зимние утепленные платья – классическими лодочками.
Похожие новости
Женская спортивная одежда
Порадниця

Женская спортивная одежда

Самые необходимые свадебные аксессуары, без которых не обойтись
Порадниця

Самые необходимые свадебные аксессуары, без которых не обойтись

Хотите выглядеть стройнее? Правильно одевайтесь!
Порадниця

Хотите выглядеть стройнее? Правильно одевайтесь!

Вечерний наряд– великолепный образ для каждой девушки
Порадниця

Вечерний наряд– великолепный образ для каждой девушки

11 простых правил, как сделать жизнь интереснее с помощью колготок
Порадниця

11 простых правил, как сделать жизнь интереснее с помощью колготок

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Квітень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Вгору