Топ-10 лучших способов сжечь лишние килограммы

Есть много причин, по которым мы начинаем заниматься различными физическими упражнениями. Однако невозможно скрыть, что наиболее популярной из них является желание потерять лишние килограммы. Для этого есть много способов и возможностей – некоторые из них более эффективны, другие менее.
Всемирно известная Клиника Майо на основании исследований, опубликованных Национальными институтами здравоохранения ряда стран, определила 36 форм физической активности, которые способствуют потере наибольшего количества калорий. Конечно, этот показатель может отличаться в зависимости от состояния здоровья, пола, возраста человека и ряда других факторов.
Вот те из них, которые заслуживают особого внимания. Отметим, что количество сжигаемых калорий, указанных в статье, усреднено и зависит от вышеупомянутых факторов.
1. Велотренажер
Занятия на велотренажере средней интенсивности позволяют избавиться от примерно 500-600 калорий в час.
2. Роликовые коньки
Роликовые коньки помогают сжигать до 683 калорий в час при активном движении.
3. Баскетбол
Играя в баскетбол, вы можете избавиться от примерно 720 калорий в час.
4. Теннис
Занятия теннисом помогут сжечь в среднем 584 калорий в час. При подборе инвентаря для игры в теннис необходимо учитывать ваши физические параметры и то, как точно вы бьете по мячу. Ведь если аксессуар подобран неправильно, амплитуда и сила движений снижается, и результаты становятся хуже. Купить все необходимое для тенниса можно на сайте, в интернет магазине.
5. Бег трусцой со скоростью 8 км/ч
Бег со средней скоростью 8 км/ч позволяет сжечь в среднем 755 калорий в час. Это отличное решение, которое используется многими людьми.
6. Подъем по лестнице
Бег по лестнице с умеренной скоростью позволяет избавиться от примерно 819 калорий в час.
7. Плавание
«Энергичное» плавание позволит вам сжигать в среднем 892 калории в час.
8. Тхэквондо
Этот вид спорта сжигает до 937 калорий в час! То же самое касается карате или джиу-джитсу.
9. Прыжки со скакалкой
Часовое занятие со скакалкой позволяет сжигать до 1074 калорий. Это гораздо больше, чем другие виды деятельности. Если у вас еще нет скакалки, вам стоит подумать о ее покупке.
10. Быстрый бег со скоростью 12,5 км/ч
Быстрый бег с относительно высокой скоростью – один из лучших способов сжигания большого количества калорий. Как и в случае упражнений со скакалкой, он может сжигать до 1074 калорий в час.