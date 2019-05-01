Якого кольору має бути гаманець, що притягує гроші

Визначаємося з кольором
Дійсно, який колір гаманця найвдаліший? Чи є універсальні кольори?
Отже, для початку ви повинні визначити, до якої групи ставитеся саме ви за Східним календарем. Для цього зверніть увагу останню цифру року Остання цифра року 0 або 1. Наприклад, 1950, 1951, 1970, 1981 і т.д. Народжені в ці роки відносяться до групи Метал.
Остання цифра року 2 або 3. Наприклад, 1952, 1953, 1972, 1993 і т.д. Народжені в ці роки відносяться до групи Вода.
Остання цифра року 4 або 5. Наприклад, 1954, 1965, 1974, 2005 і т.д. Народжені в ці роки відносяться до групи Дерево.
Остання цифра року 6 або 7. Наприклад, 1946, 1957, 1986, 1997 і т.д. Народжені в ці роки відносяться до групи Вогонь.
Остання цифра року 8 або 9. Наприклад, 1938, 1959, 1968, 1989 і т.д. Народжені в ці роки відносяться до групи Земля.
Як тільки ви визначили, до якої з груп ви ставитеся, можна приступати до визначення колірної гами гаманця, що підходить саме для вас.
Якщо ваша група Метал. Найбільш сприятливими квітами для цієї групи людей вважаються золотисті, сріблясті, сірі, бронзові, білі і мідні кольори. Однак, варто мати на увазі, що білий гаманець потребуватиме особливого догляду.
Якщо ваша група Вода. Найблагополучнішими відтінками для цієї групи людей вважаються синій, чорний, блакитний, бірюзовий, фіолетовий. Однак, ці кольори підходять тільки для зазначеної категорії. Для всіх інших груп вони будуть вкрай несприятливі - з синього гаманця і чорного гаманця гроші будуть витікати, як і вода. Бірюзовий гаманець і фіолетовий не володіють настільки сильною руйнівною енергією, проте людям з іншої групи варто все ж утриматися від цих колірних рішень.
Якщо ваша група Дерево. Для цієї групи найсприятливішими вважаються всі відтінки зеленого. Він символізує зростання і процвітання. Тобто постійне зростання грошей забезпечений. Крім того, зелений колір - колір грошей.
Якщо ваша група Вогонь. Вам підійдуть всі відтінки червоного, в тому числі і бордовий. А також кольору полум'я - жовтий і оранжевий. Жовтий гаманець здатний притягнути велику кількість грошей, в свою чергу, помаранчевий гаманець примножить ваш капітал.
Якщо ваша група Земля. Для вас підійдуть всі відтінки коричневого, золотистого, оранжевого, бежевого і жовтих кольорів. Вони сприяють накопиченню грошей. Крім цього, ці кольори обіцяють стабільність матеріального становища.
Однак, є і універсальний колір, який підходить будь-який вищевказаної групи. Це червоний колір. У фен-шуй він означає перевагу і потужну енергію. А також символізує великі гроші. Однак, червоний гаманець повинен виглядати дорого і багато. І догляд за ним повинен бути відповідним.
Додатково на гаманці можуть бути присутніми різноманітні символи й атрибути багатства - зображення монет, корона або обробка металом.
Який талісман необхідно покласти в гаманець?
Коли ви визначилися з тим гаманцем, який потрібен саме вам, і придбали його, саме час подумати про те, який талісман ви покладете в нього для того, щоб посилити енергію тяжіння грошей.
Перша купюра або монета, яку ви самі заробили. Якщо такий талісман у вас вже є, обов'язково покладіть його в свій гаманець. У подібній речі вельми потужна енергетика. Для посилення ефекту можна навіть змастити грошики краплею меду.
У спеціалізованих магазинах фен-шуй ви завжди зможете знайти такий талісман, як 3 китайські монетки, з'єднані червоною ниткою. Сильний талісман, здатний притягувати гроші.
Від крадіжки гаманця і щоб уникнути необдуманих витрат можна покласти в гаманець стручок квасолі. Однак, якщо він буде заважати грошей лежати рівно і вільно, краще розмістити зображення стручка.
Гроші дуже люблять аромат м'яти, він буквально манить їх. Капніть 2-3 краплі ефірного масла на підкладку гаманця.
Для посилення ефекту тяжіння грошей можна покласти в одне з відділень гаманця картинку із зображенням будь-якої грошової символіки - грошову гексаграми, руну або ієрогліф.
Ще одним сильним талісманом для множення грошей служить спеціальне дзеркальце фен-шуй. Придбайте його в спеціальному магазині, і покладіть поруч з грошима.
Існують також ще ряд порад, наприклад, можна вибрати гаманець по даті народження, або, по знаку зодіаку. Як саме це зробити, можна дізнатися зі статі про те, який колір гаманця притягує гроші . Щастя вам, грошей та удачі!