В последние годы стало нормой доверять наведение чистоты в офисе специалистам клининговых компаний. Такое решение обладает множеством преимуществ по сравнению с содержанием в штате работников, в чьи обязанности входит регулярная уборка офисных помещений. При обращении в клининговую компанию руководитель офиса получает обученных специалистов, в распоряжении которых специализированные средства и профессиональный инвентарь.
Уборка офисов имеет свои особенности, поскольку в таких помещениях много компьютерной техники, мебели и важных документов. Соответственно, необходима аккуратность действий и их правильная последовательность.
Выполняться уборка офиса должна в отсутствие персонала, чтобы не мешать повседневной их работе. И руководитель может выбирать, в какое время будут приходить сотрудники клининговой компании - утром или вечером?
Уборка офиса в утренние часы
У такого решения имеются свои плюсы. После влажной уборки в воздухе возникает и надолго сохраняется ощущение свежести. Сотрудники клининговой компании могут провести уборку в самых труднодоступных местах, не мешая офисным работникам, поскольку они еще не пришли на работу. Соответственно, не нарушается рабочий процесс, никто никому не мешает выполнять свои обязанности и задачи. Поэтому в настоящее время уборка офисных помещений в утренние часы приобрела популярность.
Уборка офиса в вечерние часы
Сотрудники клининговой компании приступают к своей работе после того, как офисный персонал уже освободил свои рабочие места. В остальном уже особых отличий нет. Время начала уборки оговаривается в договоре. Но уборка в вечернее время не подходит в случае, если офисные работники часто задерживаются допоздна для решения неотложных вопросов.
Количество специалистов, которые будут выполнять уборку офиса, зависит от его размера, количества комнат. Если речь идет о большой организации, то потребуется бригада из нескольких человек. У каждого из них будут свои обязанности, что позволит им качественно и быстро выполнить задачу по наведению чистоты в помещениях.
Виды клининговых услуг для офисов
1. Поддерживающая уборка офисных помещений ежедневно в утренние или вечерние часы. Оргтехнику и столы протирают от пыли, моют полы, очищается корзина для мусора.
2. Генеральная уборка офисов предусматривает более тщательный уход за напольными покрытиями, химчистку ковровых покрытий, восстановление паркета, чистку плинтусов. Также осуществляется мытье оконных рам, откосов и подоконников, полировка зеркальных и стеклянных поверхностей, сантехники, приводится в надлежащий вид держатель для туалетной бумаги, чистится мягкая мебель.
3. Уборка офисов после ремонта, предполагающая вывоз строительного мусора, чистку всех поверхностей от пыли, удаление локальных пятен от цементного раствора, лакокрасочных материалов, клей и прочее.
Внешний вид офиса является важнейшей составляющей его имиджа. Безупречная чистота и порядок должным образом будут оценены деловыми партнерами и клиентами организации.