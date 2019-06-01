Виды современных черепиц от Зебрабуд

Надежная крыша – залог комфорта проживания в доме. Этим нетривиальным принципом с незапамятных времен руководствовались наши предки, обустраивая свои жилища, используем его и мы сейчас. Только в отличие от предыдущих поколений, мы имеем более богатый выбор различных кровельных материалов https://www.zebrabud.com.ua/, позволяющих защитить кровельную конструкцию от различных негативных для нее факторов окружающей среды, ну а наши дома от попадания во внутренние помещения сквозняков и влаги от атмосферных осадков.
Как и много столетий назад, сегодня одним из самых востребованных кровельных материалов является черепица. Подобную популярность несложно объяснить, ведь черепица способна стойко переносить нападки различных внешних факторов, при этом, отличается от других видов кровельных материалов предельной долговечностью. К тому же, крыша дома, покрытая черепицей, смотрится очень стильно и солидно.
Так или иначе, но нынче мы можем рассуждать о существовании сразу нескольких видов черепицы. Первый из них – классическая керамическая черепица. История этого кровельного материала фактически начинается с тех самых времен, когда человек научился добывать и обрабатывать глину, создавая керамику. Керамическая черепица создается путем обжига формованной глины в специальных печах при температуре в 1000°С, причем, сегодня в глину могут добавляться особые составы, которые делают черепицу еще более надежной, долговечной и привлекательной в плане эстетики. Также стоит отметить, что современная керамическая черепица может быть представлена плоским ленточным, пазовым, одноволновым, желобчатым и другими вариантами своего исполнения.
Следующий вид черепиц – цементно-песчаные. Для ее производства используется специальный цементно-песчаный раствор, который подвергается не обжигу, но нагрузке давлением. В результате получается отменный кровельный материал, который практически ни в чем не уступает керамической черепице в плане эстетики его восприятия, стойкости перед различными негативными внешними факторами. Конечно, такая черепица не столь долговечна, как ее керамический аналог, но она легче, и это несомненное преимущество. Дело в том, что керамическую черепицу сможет выдержать далеко не любая кровельная конструкция, она обязательно требует усиления. В случае с цементно-песчаной черепицей требования к монументальности кровельной конструкции не столь велики.
И, наконец, последние два виды - битумная и металлочерепица. Последняя напоминает черепицу только внешне, но по своей сути это совершенно иной, не имеющий ничего общего с классической черепицей кровельный материал. Впрочем, и технология битумной черепицы также отличается, ибо ее создают путем нанесения на специальную битумную плитку стекловолокна, целлюлозы и полиэстера. Однако, несмотря на разницу в технологии производства, крыша вашего дома, покрытая этими материалами, будет защищена не менее надежно, нежели в случае с керамической черепицей.