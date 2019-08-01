Квартира из камня может быть очень изящной

Подавляющее большинство жителей Украины привыкли к тому, что предметы мебели и интерьера, сделанные из камня, можно встретить в музеях, дворцах, исторических или правительственных зданиях. В сознании рядового человека как-то не вяжутся друг с другом стандартные малогабаритные квартиры и величественные, роскошные изделия из камня. А между тем, в Северной Америке и Западной Европе уже давно оценили красоту, практичность и долговечность камня, используемого в самых обыкновенных, привычных в быту изделиях.
Бесспорное преимущество камня как материала – это его практически вечный срок службы. По этому показателю с ним не может сравниться ни металл, ни тем более дерево или пластик. Но не только за это камень ценится во всем мире, если речь, конечно, идет не о простом булыжнике. Возьмем, к примеру, столешницы из натурального камня – мрамора, гранита, малахита и так далее. Помимо того, что такая столешница прослужит своим хозяевам не один век, ей не страшны порезы ножом, пролитый кофе или когти любимого кота. А кухонные столешницы из натурального или искусственного камня, как правило, прямо предназначены для использования в качестве разделочной и рабочей поверхности при приготовлении пищи. Помимо этого, благородный камень придает жилому помещению неповторимую красоту, невозмутимое благородство, ощущение вечной умиротворенности и незыблемого порядка.
Сегодня на рынке присутствуют самые разнообразные, порой даже неожиданные решения, воплощенные в камне. Например магазин каминов Одесса предлагает широкий выбор изделий из мрамора, в частности камины из мрамора.
Это и неудивительно, ведь технологию обработки мрамора и гранита человечество придумало еще несколько тысяч лет назад. А с появлением более дешевого искусственного камня этот рынок стал развиваться семимильными шагами. Сейчас в загородных коттеджах состоятельных людей мраморные лестницы, столешницы из камня для ванной комнаты или камины из мрамора – отнюдь не редкость. Впрочем, люди с более скромным достатком также могут облагородить интерьер своего жилища при помощи изделий, выполненных из натурального или искусственного камня – была бы только фантазия и чувство вкуса.
Что же касается стоимости изделий из камня, то она совершенно не обязательно составляет какие-то астрономические суммы. На рынке представлены изделия в самых разных ценовых категориях. В том числе – и во вполне доступных. А уж срок службы, экологичность и красота камня окупает затраты на него сторицей!