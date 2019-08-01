Питання, які найчастіше задають нотаріусу?

Порадниця 31-сер, 2019, 14:549 prov 0

1. Що краще посвідчити: заповіт чи договір дарування?

Як на мене, то порівнювати ці два правочини не можна.

Заповіт – це розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Тобто, після смерті особи, яка зробила заповіт, спадкоємцям необхідно звернутися до нотаріуса, відкрити спадкову справу та отримати, не раніше ніж через 6 місяців, свідоцтво про право на спадщину.

Таким чином, право на спадкове майно до спадкоємців перейде не раніше, ніж через 6 місяців з моменту смерті спадкодавця.

Згідно з ч. 1 ст. 722 Цивільного кодексу України, право власності в Обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття, окрім права власності на земельну ділянку, яке у Обдаровуваного виникає з моменту державної реєстрації цього права.



2. Що дешевше договір дарування чи купівлі-продажу?



При укладенні договорів дарування оплата залежить від ступеня споріднення.

Згідно Податкового кодексу України, при укладенні договорів дарування членами сім’ї фізичної особи першого та другого ступенів споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти такої фізичної особи у тому числі усиновлені, рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки) податок на доходи фізичних осіб не сплачується. При укладенні договорів дарування між іншими особами, сплачується податок у розмірі - 5% від суми договору, а якщо Обдаровуваним є нерезидент, то - 18%.

При укладенні договорів купівлі-продажу, за загальним правилом, податок на доходи фізичних осіб сплачується, якщо майно перебуває у власності менше 3-х років.

Ціна ж за послуги нотаріуса при укладенні договорів є однаковою.



3. Чи можна зробити довіреність на дитину на п’ять років?



У цьому запитанні, скоріш за все, батьки мають на увазі засвідчення нотаріусом справжності підпису батьків на заяві, наприклад, на виїзд за кордон. Така заява є одноразова та в ній обов’язково має бути вказаний період, на який виїздить дитина, країна прямування і зазначена особа, в супроводі якої дитина подорожує.



4. «То я за неї сам поставлю підпис, я ж її чоловік, вона мені довіряє».



Нотаріус здійснює свої професійні обов'язки відповідно до Закону України «Про нотаріат» та принесеної присяги, він зобов’язаний сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних

нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла

бути використана їм на шкоду.

Тому підпис на документах ставиться виключно особою, зазначеною в документі, особисто, і лише після повного пересвідчення нотаріусом, що вона розуміє значення своїх дій.

Т.В.Чумак,

приватний нотаріус

Рівненського районного

нотаріального округу.

