Главная особенность вертикальных радиаторов Isan

Основные характеристики вертикальных радиаторов Isan

Дизайнерское решение стальных радиаторов отопления



Вертикальный радиатор отличается от стандартного отопления длиной в несколько раз больше, чем ширина. Их можно устанавливать в тех местах, где обычный радиатор не подходит по размерам – свободные стены возле панорамных окон, узкие стены, гардеробные комнаты,более подробно о вертикальных радиаторах можно узнать. Радиатор создается разных форм, размеров, цветов. Это не просто отопительный, но и декоративный элемент. При желании на приборе можно нанести оригинальный рисунок. Если посмотреть на устройство, сложно догадаться, что это отопительное оборудование, настолько интересно он выглядеть. Характеристика представленного устройства для отопления заслужила популярность среди потребителей.Эффективно обогревают помещения, используя минимум энергоресурса.Создаются из качественных прочных материалов, способных выдерживать любые нагрузки в процессе эксплуатации.Выдерживают высокие температуры.Максимальное давление в системе составляет 0.5 МПа.Температура теплоносителя не превышает 110 градусов.Радиатор вертикальный бывает разных форм – трубчатой, панельной, рельефной.Различают модели с полочками или подсветкой.Отопительные приборы создаются разных размеров в зависимости от особенностей помещения.Высококачественный прибор имеет отличные технические и эксплуатационные черты, работает без сбоя на протяжении длительного времени. Имеется возможность покрасить прибор в любой цвет из предлагаемой универсальной палитры.Прибор отличается практичностью, стойкостью к износу, эффективностью. Качественное отопительное оборудование удачно сочетает в себе функциональность и привлекательный внешний вид. Известный чешский производитель занимается созданием уникального оборудования, которое способно украсить любое помещение. Цвет, форма, размеры могут быть любыми.Декоративный радиатор создается из сплава металлов, сохраняет свой вид даже после долгих лет активной эксплуатации. Производитель предоставляет гарантию качества от 5 лет, а прочные материалы и профессиональная сборка позволяют использовать устройства намного дольше.Внешнее оформление является именно той изюминкой, которая отличает вертикальный прибор от стандартных громоздких батарей, занимающих слишком много места в помещении и утяжеляющих дизайн своим не привлекательным видом. При этом продаются современные устройства по вполне доступной стоимости.