Військком назвав райони Рівненщини, де загрозлива ситуація із призовом

Рівненська область 23-жов, 2019, 10:149 prov 0

Нині на Рівненщині триває осіння призовна кампанія. У планах – призвати з області близько 500 осіб. Втім, вже вдруге область може не виконати план призову, повідомив військовий комісар Рівненщини Валерій Куценко під час колегії ОДА.

«Найбільш загрозлива ситуація склалася в Березнівському, Дубровицькому, Рокитнівському, Сарненському, Рівненському районах та місті Рівне. Звертаю увагу керівників РДА та міст на невиконанні державного завдання», - зазначив Валерій Куценко.

Натомість, план призову виконується у Дубенському, Костопільському, Здолбунівському, Демидівському районах та місті Дубно.

Нагадаємо, осінній військовий призов на строкову службу стартував 1 жовтня. Повістки вручають громадянам країни, котрим на початок жовтня 2019 року вже виповнилося 20 років та ще немає 27-ми. Для чоловіків, котрі мають ступінь спеціаліста чи магістра, час строкової служби становить 12 місяців, для інших - 18. Громадяни, які не закінчили базову середню освіту, до служби не призиваються.