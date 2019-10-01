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Військком назвав райони Рівненщини, де загрозлива ситуація із призовом

Рівненська область 23-жов, 2019, 10:149 prov 0
Нині на Рівненщині триває осіння призовна кампанія. У планах – призвати з області близько 500 осіб. Втім, вже вдруге область може не виконати план призову, повідомив військовий комісар Рівненщини Валерій Куценко під час колегії ОДА.
«Найбільш загрозлива ситуація склалася в Березнівському, Дубровицькому, Рокитнівському, Сарненському, Рівненському районах та місті Рівне. Звертаю увагу керівників РДА та міст на невиконанні державного завдання», - зазначив Валерій Куценко.
Натомість, план призову виконується у Дубенському, Костопільському, Здолбунівському, Демидівському районах та місті Дубно.
Нагадаємо, осінній військовий призов на строкову службу стартував 1 жовтня. Повістки вручають громадянам країни, котрим на початок жовтня 2019 року вже виповнилося 20 років та ще немає 27-ми. Для чоловіків, котрі мають ступінь спеціаліста чи магістра, час строкової служби становить 12 місяців, для інших - 18. Громадяни, які не закінчили базову середню освіту, до служби не призиваються.
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