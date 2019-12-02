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На Буковині СБУ блокувала діяльність мобільної нарколабораторії

Чернівецька область 27-гру, 2019, 13:519 prov 124
У Чернівцях Служба безпеки України блокувала функціонування переїзної нарколабораторії із виробництва амфетаміну. Щомісячний обіг від її діяльності становив півмільйона гривень.
На Буковині СБУ блокувала діяльність мобільної нарколабораторії

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців організувала наркобізнес із виготовлення та збуту амфетаміну у особливо великих розмірах. Основне виробництво ділки обладнали за місцем проживання одного із них. «Філіали» діяли в орендованих приміщеннях в Чернівцях та області. Для конспірації зловмисники періодично перевозили «цехи» в інші місця.
Восени правоохоронці припинили діяльність двох лабораторій із наркомережі, що були розміщені в одному із сіл на Буковині та в обласному центрі.
У межах відкритого кримінального провадження співробітники СБУ провели обшуки за місцем розташування третьої підпільної лабораторії в обласному центрі, а також за місцями проживання ділків. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили з гаражного приміщення підготовлені до продажу психотропні речовини, обладнання для їх виготовлення, прекурсори, комп’ютерну техніку та чорнові записи з даними про замовників і наркотрафік.
Наразі вирішується питання щодо оголошення трьом фігурантам справи про підозри.
Операція із блокування протиправної діяльності відбувалася під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області.
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