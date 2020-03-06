Особенности сайдинга для отделки фасада дома

При строительстве дома важным этапом является наружная отделка зданий, для которой в последнее время используются пластиковые стеновые панели, называемые сайдингом. Этотого материала есть большой выбор тут budmaterial.com.ua. Его выбирают за положительные качества, такие как экологичность и не токсичность.
Сайдинг очень устойчив и к неблагоприятным условиям окружающей среды, может выдерживать температуру от -50 градусов, до +60 градусов Цельсия. За счет покрытия увеличивается и устойчивость к пожару деревянных перекрытий здания, и других конструкций сайдинг применяются практически на любом виде здания. Касательно его монтажа, то он практически не отличается от монтажа обычной вагонки. Он монтируется на деревянную или же металлическую обрешетку на фасад. Но помимо стандартных панелей при монтаже также понадобятся и различные комплектующие.
Для сайдинга, который считается не только материалом, но и технологией обшивки фасада, существуют специальные наборные металлические панели. Помимо металлических панелей также можно выбрать пластиковую вагонку или виниловый сайдинг.
Среди различных видов материалов для фасада зданий сайдинг считается довольно новым строительным материалом, который начали использовать вначале 60-х годов в США. Затем он стал набирать популярность в Канаде, Америке и в Европе. Что касается России, то тут он появился только в начале 90-х годов.
Сайдинг имеет множество преимуществ: со временем он не меняет свой цвет, под влиянием низкой температуры не лопается, а также не поддается коррозии. Если панели загрязнились, то их не нужно красить – достаточно промыть водой, и дом будет снова как новый. Он имеет широкую цветовую гамму, поэтому фасад можно радикально обновить, создав при этом современный вид дома. Еще одно преимущество сайдинга перед другими строительными материалами – это невысокая стоимость.