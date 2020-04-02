Чугунные казаны: разновидности и правила ухода

Особенности татарских и классических казанов
Блюда, приготовленные в настоящем казане, несравнимы по вкусовым качествам с теми, которые готовились в обычной кастрюле или на сковородке. Используемые для приготовления продукты получаются мягкими, достаточно вкусными и ароматными, причем практически никогда не пригорают. Один разпопробовав на деле такую кухонную посуду, вряд ли возможно отказаться от нее в дальнейшем. Сегодня существует несколько разновидностей подобной посуды, которая может отличаться своей формой и особенностями применения. Классический казан может иметь полусферическую или плоскую форму дна и толстые стенки. Модели с плоским дном предназначены для приготовления на домашних кухонных плитах, а полусферическое изделие устанавливается на специальную треногу над открытым огнем.
Классический чугунный казан Биол имеет схожие характеристики с утятницей и жаровней, в нем также можно медленно тушить мясные и овощные продукты в сравнительно небольшом количестве. Он отлично подойдет для приготовления ухи или супа, каши или рагу, многих других блюд, однако для приготовления настоящего плова, басмы, шурпы и других восточных блюд гораздо лучше подойдет казан татарский. Такую посуду используют преимущественно большого диаметра, накрывая зачастую плотной деревянной крышкой, причем исключительно на костре. Татарский толстостенный чугунный казан более равномерно распределяет тепло, абсолютно не пригорает и медленно доводит блюдо до готовности, обеспечивая настоящий непревзойденный вкус по восточным рецептам.
Уход за посудой
После использования казана нужно сразу выполнить его тщательную очистку от остатков пищи, вымыть теплой водой с помощью мягких тряпок или губок, не используя моющие средства и не оставляя надолго в таком состоянии.
Далее следует его залить водой и прокипятить, после чего слить воду, насухо вытереть и прокалить поваренной солью в течение около 1 часа, пока онаслегка потемнеет.
Очищенный казан необходимо смазать немного растительным маслом, и оставить на хранение в сухом месте до следующего использования. Желательно, чтобы место проветривалось, а посуда была без крышки.