Як вибрати смачне та якісне пиво

Як вибрати якісне та смачне пиво
Красивий бокал з охолодженим м’яким напоєм, бульбашковою пінкою та теплою грою світла в пивному фужері зробить спілкування з друзями або коханою людиною приємним і комфортним. А щоб напій з нашого магазину подарував вам справжнє задоволення, при його виборі слід звертати увагу на наступні параметри:
• міцність і щільність — основні вимірювані параметри, на які можна орієнтуватися при виборі пива. Легкі сорти, щільності 10-12%, частіше за все слабоалкогольні, більш щільні сорти зазвичай міцні — від 5 до 7-8%;
• ступінь гіркоти — на етикетках можна побачити показник «IBU», який означає розрахункову гіркоту напою. Значення 10-15 говорить про легку хмільну гіркоту, властиву звичайному лагеру, у високо алкогольних сортах цей показник коливається в межах 80-100 одиниць;
• склад — основними інгредієнтами пива є солод, вода, хміль та дріжджі. Важливо зрозуміти для себе, який смак у пиві любите саме ви. Карамельну солодкість, хмільну гіркоту, цитрусові тони? У складі деяких сортів присутні різноманітні ароматизатори. Якщо ви полюбляєте такі напої, то краще обирати продукти з нешкідливими рослинними або фруктовими добавками: апельсин, вишня, кардамон, кориця;
• тара — пиво продається у пластикових, скляних або алюмінієвих пляшках. Пластик досить пористий матеріал, який пропускає багато кисню, що може позначитися на смакових якостях пінного напою. Якщо ви обираєте між склом і алюмінієм, краще віддати перевагу алюмінію — він найменше пропускає світло і кисень, а також зазвичай коштує дешевше, ніж скло;
• темне чи світле? Темне пиво відрізняється від світлого не тільки своїм відтінком, а й деякими іншими показниками. Наприклад, для виготовлення темних сортів використовують обсмажений ячмінь, що надає йому особливого присмаку і характерного кольору. Є поширена думка, що темне пиво міцніше за світле і містить більшу кількість хмелю — це абсолютно не так. І хмелю, і алкоголю в обох цих сортах може міститися однакова кількість, а ось корисних речовин в темному пиві міститься більше; Також ще є безалкогольне пиво до вашого смаку https://morepiva.ua/ua/kyiv/pyvo/stil:nonalcoholic/.
• щільність пінки. Якщо ви купуєте пиво в барі або вирішили перевірити його після покупки в магазині, зверніть увагу на те, як тримається піна. В якісному напої вона повинна триматися близько 5 хвилин, її сліди мають залишатися на стінках келиха, а не стікати.
Як зробити замовлення
Послуга доставки пива на замовлення особливо стане в нагоді, якщо магазин знаходиться за декілька кварталів від вашого будинку, а сідати за кермо авто ви не маєте бажання або можливості.
Для оформлення замовлення достатньо обрати сорт улюбленого пива, вказати об’єм та ваші контактні дані. Обрані напої будуть доставлені по вказаній адресі протягом 60 хвилин після підтвердження замовлення. Також, при бажанні, його можна забрати самовивозом з найближчого фірмового магазину Hop Hey.