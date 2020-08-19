Корисний онлайн калькулятор витрат на газ

Сайт «ГазПравда» став популярним в Україні, завдяки тому, що на його сторінках розміщується багато корисної інформації про діючі тарифи на газ, правила субсидування в 2020 році, відповіді на найбільш поширені питання споживачів природних ресурсів. Крім цього, фахівці порталу розробили дуже зручну функцію - калькулятор розрахунків за спожитий газ.
Як діє онлайн-калькулятор
Калькулятор дає можливість кожному мешканцеві України в лічені хвилини перевірити правильність виставленого їм рахунку за спожите блакитне паливо і списання невикористаної субсидії за період опалювального сезону. Особливо корисна ця функція буде тим, у кого в квитанціях виставлена ??заборгованість за газ.
Щоб скористатися онлайн-калькулятором, необхідно в спеціальні віконечка внести кількість спожитого ресурсу, суму, яка виставлена ??постачальником газу, і розмір субсидії, якщо вона належить споживачеві і була нарахована.
Інтерактивний калькулятор дозволяє абонентам проконтролювати, наскільки правильно нараховується оплата за газ, і чи дотримується законодавство України при виставленні рахунків. Адже завищення сум, що підлягають до оплати, виникає досить часто, тому їх перевірка за допомогою газового онлайн-калькулятора допоможе споживачам виправити подібні помилки. Якщо в результаті розрахунків сума виявилася меншою за ту, що вказана в квитанції, громадянин може пред'явити претензію організації, що постачає газ, з вимогою зробити перерахунок.
Тонкощі нарахування та списання субсидій
Ініціатором створення консультаційного онлайн-майданчика «ГазПравда» стала ФРНГ, в складі якої перебувають провідні підприємства нафтогазової галузі України. Фахівці інтерактивного сервісу мають практичні знання і великий досвід в питаннях, пов'язаних зі споживанням природного газу та виставленням рахунків за нього. Вони стверджують, що списання грошових коштів, які українці заощадили за час опалювального сезону, часто є неправильним. Причому несправедливість списання стосується тих, хто економно витрачав газ.
У 2019 було два види дотацій:
Монетизована. При цій системі гроші споживачам не видавалися, а відразу відправлялися на рахунки організації, що постачає газ. Причому, з березня місяця їх почали видавати готівкою або переказувати на рахунки мешканцям за безготівковим розрахунком.
Псевдомонетизована. Споживачі, яким нараховувався цей вид державних субсидій, почали отримувати їх з січня 2019 р. Фінансові кошти їм перераховували на особистий рахунок Ощадбанку, після чого перенаправляли їх постачальнику газу. Після закінчення опалювального сезону тим, хто газ витрачав ощадливо, залишок коштів видали готівкою.
Економні абоненти, що потрапили під монетизований вид дотацій, таких виплат не отримали. Навпаки, їм з незрозумілих причин нарахували заборгованість.
Експерти сайту «ГазПравда» розробили і направили пропозиції в Кабінет Міністрів з проханням врегулювати це питання і усунути несправедливість в ситуації, що склалася.
Джерело: сайт www.gazpravda.com.ua