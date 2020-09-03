Плюси і мінуси оренди будівельного обладнання

Оренда обладнання для будівництва користується сьогодні популярністю. Затребуваність послуги пояснюється розвитком промислового і житлового будівництва.
Для виконання робіт різного виду застосовується спеціалізоване обладнання. Причому воно постійно удосконалюється, з'являються його нові типи. Не кожна компанія може придбати весь асортимент дорогого устаткування, тому вдається до оренди.
Якщо компанія тільки почала свою діяльність або не може похвалитися стабільними великими замовленнями, купувати техніку досить ризиковано (заморожування оборотних коштів). Не варто купувати обладнання, вдаючись до банківських кредитів та лізингу, так як вартість техніки додатково збільшується за рахунок відсотків.
Сервіс RentNow дозволяє взяти інструмент в оренду на добу і більше того - вiд рiзних орендодавцiв. Болгарки, пили і електроножиці, шліфувальні машинки і відбійні молотки, дрилі та шуруповерти - тут вас чекає великий асортимент якісних інструментів, як нових, так і б/ в. Також є обладнання для ремонту та будівництва - підйомники, крани, ліси та вежі-тури, генератори, бетонозмішувачі та багато іншого.
Переваги оренди через RentNow:
-Великий вибір - у нас знайдеться оренда обладнання та бу інструменту на прокат у Львові для будь-яких відповідальних цілей;
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-Вигідні ціни - на порталі зібрані оголошення, які відрізняються доступністю і гарною продуктивністю;
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-Якість - оренда інструменту у Львові та техніки - від відомих світових брендів, яка знаходиться у відмінному б/в стані або є зовсім новою.
Вартість оренди набагато нижче, ніж покупка спеціалізованого обладнання. Якщо компанія рідко виконує роботи, то оренда виправдана. Також не потрібно піклуватися про приміщенні для зберігання обладнання, про його ремонт, технічне обслуговування, придбанні комплектуючих і витратних матеріалів.
Не потрібно брати на роботу майстрів і обслуговуючий персонал, які будуть стежити за станом техніки. У разі оренди це робить власник устаткування.
Для приватного будівництва часто використовується така послуга, як прокат пили торцювання. Пила може обробляти дерево, ламінат, пластик, алюміній. Вона застосовується при проведенні монтажних, оздоблювальних, столярних, загальних робіт.
При замовленні на адресу об'єкта приїжджає техніка, керована кваліфікованим водієм. До цього вона пройшла ТО і контроль, тому ймовірність поломок і неполадок, простою і недотримання термінів будівництва виключена.
Оренда часто використовується в заміському будівництві (наприклад, оренда болгарки). Це обладнання для шліфування, різання, видалення іржі, зачистки зварних швів, грубої зачистки. Болгарка з достатньою швидкістю обертання і потужністю може різати камінь, бетон, цеглу та інші тверді матеріали.
Забудовники і бригади будівельників орендують сучасне продуктивне обладнання. За рахунок цього знижуються терміни виконання робіт, підвищується їх якість, можна залучати менше число співробітників, так як зростає продуктивність праці.