На Житомирщині СБУ викрила організоване угруповання на незаконному експорті деревини до Азії на мільйони гривень

На Житомирщині Служба безпеки України викрила організоване злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини до однієї з азійських країн.За даними досудового слідства, оборудку організували уродженець Донеччини, який мешкає у Коростенському районі, та іноземець, який упродовж декількох останніх років проживав в Україні. Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах «ліві» пиломатеріали, виготовлені із незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів «відповідала» мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію.Товар зловмисники переправляли морським транспортом у межах виконання контракту із іноземною фірмою. Спочатку у документах відправником була фіктивна комерційна структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства.Для легалізації і переведення коштів у готівку фігуранти зареєстрували у Києві на підставних осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями спільниця з Житомира.У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували, що протиправна схема діяла протягом двох місяців. За цей час фігуранти вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю більш ніж 4 мільйони гривень.Наразі бізнесмену, організатору оборудки, та спільниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.Ще одному учаснику оборудки, підприємцю з Коростеня, оголошено підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.З урахуванням перебування іноземця за кордоном вирішується питання щодо оголошення його у розшук.Триває досудове розслідування. Пиломатеріали вартістю понад мільйон гривень, підготовлені до вивезення за кордон, знаходяться під арештом.Документування оборудки здійснювали співробітники Управління СБ України у Житомирській області спільно зі Слідчим управлінням ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.