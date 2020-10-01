Беременность - прекрасная пора, но беззаботной ее точно не назовешь. Особенно если будущая роженица сталкивается с проблемами вынашивания плода, склонна к перееданию, депрессии.Среди числа препаратов, которые чаще всего рекомендуют в женской консультации, пальму первенства стабильно держит фолиевая кислота. Что это такое? Химическое вещество, имеющее витаминную природу. Прежде всего, она отвечает за сохранение состава ДНК. Это позволяет плоду нормально развиваться. Также ученые утверждают, что она препятствует возникновению и развитию разного рода вредных заболеваний.Также фолиевая кислота требуется для обеспечения корректной работы сердечной мышцы, укрепления защитных функций организма, она принимает участие в процессах синтеза аминокислот. Оригинальный препапарат можно выбрать и приобрести на сайте витаминов из СШАОсобенно важно не пренебрегать необходимостью приема данного препарата в первые месяцы беременности, так как именно в это время формируется плод будущего ребенка.Важно помнить о том, что одного приема препарата недостаточно, так для его корректной работы требуется наличие других веществ, это В6 и В12. Данные витамины группы В принимают участие в большом количестве химических преобразований, имеющих место в нашем организме.Снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшение вероятности инфаркта, укрепление стенок сосудов, выработка лейкоцитов, эритроцитов - во всех этих процессах фолиевая кислота принимает непосредственное участие.Поражает то, насколько недорогим является препарат, если учесть его огромное положительное влияние на организм.При выборе стоит обращать внимание на то, что входит в состав, и кто именно занимается производством. Известно, что качественные витамины производят американские предприятия, так как местное законодательство не позволяет им использовать вредные для здоровья добавки и вещества.Поэтому учитывая необходимость и огромное положительное влияние на здоровье в самый ответственный период, пренебрежительно относиться к рекомендациям врачей вряд ли стоит. Получать фолиевую кислоту из продуктов питания можно, но лишь при очень тщательно сбалансированном рационе. Медики говорят, безопаснее и практичнее - использовать биологические добавки, благодаря которым можно насыщать организм этим веществом каждый день. Если речь идет о приеме в период беременности, следует относиться к этому с двойной ответственностью!