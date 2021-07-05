ТОП-НОВИНА: СВІТОЛІНА ВПЕРШЕ ДЛЯ УКРАЇНИ ВИБОРОЛА НАГОРОДУ НА ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ В ТЕНІСІ Головна 31-июл, 2021, 15:109 swet 57 Токіо-2020. День 8. Світоліна виграла «бронзу» Щоб ви розуміли, Еліна Світоліна завоювала для України першу в історії нагороду Олімпійських ігор в тенісі!Сама Еліна вважає даний період найщасливішим в її житті, адже, як відомо, нещодавно перша ракетка України вийшла заміж за свого давнього бойфренда. Отож, вітаємо і пишаємося. Відома тенісистка завжди переступала перешкоди, йшла вперед до зірок, і бажала іншим слідкувати за своїм особистим життям, незважаючи на прогнози, насмішки і погрози.УРА!