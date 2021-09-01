Рівне:

Торф для огорода в Украине

Спільна 20-сен, 2021, 18:159 prov 46

Предприятие ООО “Житомирторф” предлагает верховой торф купить всем желающим оптовыми и розничными партиями по цене производителя. Разберемся подробнее в особенностях и характеристиках продукта, его преимуществах и сфере применения.

Описание и характеристики

Торф верхового типа представляет собой продукт, образованный из растительных составляющих, которыми богаты болотистые местности. Иное название данного вида продукта-сфагновый, поскольку основным составляющим элементом торфа является мох сфагнум. Также в составе продукта присутствует продукты перегноя пушицы и сосны. Кислотность продукта варьируется в пределах 2,6-3,2 рН. Продукт характеризуется низким уровнем разложения, и небольшими количеством минеральных элементов. Несмотря на такие характеристики сырье пользуется популярностью и востребованностью, благодаря долговечности и высокими показателями фильтрационных способностей.

Данный тип торфа является одним из лучших основ для обустройства грунта в тепличных условиях, а также мульчирования почвы на огороде для улучшения качественных характеристик грунта, благодаря отсутствию в продукте паразитов и сорняков.

Торф для огорода: основные преимущества

К главным плюсам продукта относят следующие моменты:

  • высокий процент влаго- и воздухо емкости. Благодаря данному свойству сырья его активно применяют для улучшения качественных характеристик почв разного вида: песчаных, глинистых;
  • легкость транспортировки. Торф верховой купить в мешках или россыпью можно, и доставить на грузовике к месту назначения;
  • благодаря тому, что верхний торф обладает высокими показателями кислотности его можно применять для мелиорации почв щелочного типа;
  • удобство хранения. Продукция, качественно упакованная, может отлично провести холодное время года. Главное избегать попадания прямых солнечных лучей.

Сфера применения

Верховой торф в мешках и других упаковках активно применяется в разных областях жизнедеятельности людей.

Во-первых, для приготовления разных видов рассадных смесей.

Во-вторых, для качественного улучшения состава грунтов в теплицах и парниках.

В-третьих, для проведения аэрации и облегчения структуры грунтов глинистого вида.

В-четвертых, для удержания повязки влаги в почвах песчаного типа.

Также верховой торф применяется для:

  • посадки хвойных деревьев;
  • сохранения влаги в корневой системе растений при поливе;
  • мульчирования;
  • хранения цветочных культур, луковиц, овощей и фруктов;
  • сохранности при низкой температуре воздуха цветов и деревьев с корнеплодами;
  • компостирования отходов бытовых с отличным поглощением запахов;
  • обеззараживания подстилок для домашних животных и птиц;
  • наполнения туалетов в саду или огороде.

Торов в кусках может быть использован для формирования газонов, в строительной сфере для утепления поверхностей.

Как видно из вышеперечисленных пунктов область применения верхнего торфа достаточно обширна. Естественно и спрос на него велик.

Где приобрести верховой торф?

Большой выбор качественного продукта предлагает широкому кругу потребителей производственное предприятие “Житомирторф”. Благодаря косвенным производственным мощностям компания реализует продукцию по доступной стоимости в разных объемах. Организация сотрудничает на постоянной и временной основе и частными лицами, коммерческими и государственными компаниями.

Приобрести торф верховой можно розничными и оптовыми партиями по наличному и безналичному расчету.

Профессиональные сотрудники предприятия всегда готовы проконсультировать покупателей и ответить на все, возникающие у них вопросы. Заявку на приобретение той или иной партии продукции можно оставить на сайте компании в электронном виде или позвонив по телефону.

Предприятие гарантирует высокое качество продукции, предлагаемой потребителю, прозрачные условия сотрудничества, высокий сервис и уровень обслуживания.

Обращайтесь! Всегда рады плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству на постоянной и временной основе!

Схожі новини
Качество одежды измеряется тремя характеристиками
Спільна

Качество одежды измеряется тремя характеристиками

Туриновер становится известным среди спортсменов
Спільна

Туриновер становится известным среди спортсменов

Бидоны для меда
Спільна

Бидоны для меда

Вок от Berghoff
Спільна

Вок от Berghoff

Украинская сгущенка от производителя ИЧНЯ.
Спільна

Украинская сгущенка от производителя ИЧНЯ.

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Вгору