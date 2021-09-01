Торф для огорода в Украине

Предприятие ООО “Житомирторф” предлагает верховой торф купить всем желающим оптовыми и розничными партиями по цене производителя. Разберемся подробнее в особенностях и характеристиках продукта, его преимуществах и сфере применения.

Описание и характеристики

Торф верхового типа представляет собой продукт, образованный из растительных составляющих, которыми богаты болотистые местности. Иное название данного вида продукта-сфагновый, поскольку основным составляющим элементом торфа является мох сфагнум. Также в составе продукта присутствует продукты перегноя пушицы и сосны. Кислотность продукта варьируется в пределах 2,6-3,2 рН. Продукт характеризуется низким уровнем разложения, и небольшими количеством минеральных элементов. Несмотря на такие характеристики сырье пользуется популярностью и востребованностью, благодаря долговечности и высокими показателями фильтрационных способностей.



Данный тип торфа является одним из лучших основ для обустройства грунта в тепличных условиях, а также мульчирования почвы на огороде для улучшения качественных характеристик грунта, благодаря отсутствию в продукте паразитов и сорняков.

Торф для огорода: основные преимущества

К главным плюсам продукта относят следующие моменты:

высокий процент влаго- и воздухо емкости. Благодаря данному свойству сырья его активно применяют для улучшения качественных характеристик почв разного вида: песчаных, глинистых;

легкость транспортировки. Торф верховой купить в мешках или россыпью можно, и доставить на грузовике к месту назначения;

в мешках или россыпью можно, и доставить на грузовике к месту назначения; благодаря тому, что верхний торф обладает высокими показателями кислотности его можно применять для мелиорации почв щелочного типа;

удобство хранения. Продукция, качественно упакованная, может отлично провести холодное время года. Главное избегать попадания прямых солнечных лучей.

Сфера применения

Верховой торф в мешках и других упаковках активно применяется в разных областях жизнедеятельности людей.



Во-первых, для приготовления разных видов рассадных смесей.



Во-вторых, для качественного улучшения состава грунтов в теплицах и парниках.



В-третьих, для проведения аэрации и облегчения структуры грунтов глинистого вида.



В-четвертых, для удержания повязки влаги в почвах песчаного типа.

Также верховой торф применяется для:

посадки хвойных деревьев;

сохранения влаги в корневой системе растений при поливе;

мульчирования;

хранения цветочных культур, луковиц, овощей и фруктов;

сохранности при низкой температуре воздуха цветов и деревьев с корнеплодами;

компостирования отходов бытовых с отличным поглощением запахов;

обеззараживания подстилок для домашних животных и птиц;

наполнения туалетов в саду или огороде.

Торов в кусках может быть использован для формирования газонов, в строительной сфере для утепления поверхностей.



Как видно из вышеперечисленных пунктов область применения верхнего торфа достаточно обширна. Естественно и спрос на него велик.

Где приобрести верховой торф?

Большой выбор качественного продукта предлагает широкому кругу потребителей производственное предприятие “Житомирторф”. Благодаря косвенным производственным мощностям компания реализует продукцию по доступной стоимости в разных объемах. Организация сотрудничает на постоянной и временной основе и частными лицами, коммерческими и государственными компаниями.



Приобрести торф верховой можно розничными и оптовыми партиями по наличному и безналичному расчету.



Профессиональные сотрудники предприятия всегда готовы проконсультировать покупателей и ответить на все, возникающие у них вопросы. Заявку на приобретение той или иной партии продукции можно оставить на сайте компании в электронном виде или позвонив по телефону.



Предприятие гарантирует высокое качество продукции, предлагаемой потребителю, прозрачные условия сотрудничества, высокий сервис и уровень обслуживания.



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