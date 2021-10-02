Рівнянки вибороли «срібло» на чемпіонаті України з волейболу

З 6 по 10 жовтня у Полтаві відбувся чемпіонат України з волейболу U-19 (жінки) серед осіб з порушеннями слуху.У цих змаганнях брали участь 6 команд з Закарпатської, Житомирської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської областей та міста Києва.Наша команда здобула перемогу у команд з Кіровоградської, Полтавської, Закарпатської та Житомирської областей з рахунком 3:0, а також поступилася команді міста Києва з рахунком 0:3.У підсумку наша команда виборола друге місце.Підготовку спортсменів до змагань здійснював тренер-викладач з волейболу комунального закладу «Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю» Рівненської обласної ради Олександр Шевчук.