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Рівнянки вибороли «срібло» на чемпіонаті України з волейболу

Рівненська область / Спорт 13-окт, 2021, 10:339 prov 0
    З 6 по 10 жовтня у Полтаві відбувся чемпіонат України з волейболу U-19 (жінки) серед осіб з порушеннями слуху.
У цих змаганнях брали участь 6 команд з Закарпатської, Житомирської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської областей та міста Києва.
Наша команда здобула перемогу у команд з Кіровоградської, Полтавської, Закарпатської та Житомирської областей з рахунком 3:0, а також поступилася команді міста Києва з рахунком 0:3.


У підсумку наша команда виборола друге місце.
Підготовку спортсменів до змагань здійснював тренер-викладач з волейболу комунального закладу «Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю» Рівненської обласної ради Олександр Шевчук.
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