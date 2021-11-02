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«ГОЛОД 33»: у драмтеатрі відбудеться вечір пам’яті

Рівненська область 27-ноя, 2021, 12:539 prov 10
Кіновечір пам’яті, присвячений визначному акторові, народного артистові України Георгію Морозюку відбудеться у Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі. Подія запланована на 1 грудня 19.00.
(Автор афіші - Юрій Журавель)

Під час заходу глядачі побачать стрічку 1991 року «Голод 33», головну роль в якій зіграв Георгій Морозюк. Символічно, що цьогоріч виповнюється 30 років виходу цього фільму, присвяченого страшним подіям Голодомору.
Фільм «Голод 33» - це перший художній фільм про штучний голод 1932–1933 років, знятий за мотивами повісті Василя Барки «Жовтий князь». Трагедія народу показана через  історію однієї  сім'ї очима малої дитини.
Фільм, знятий кіностудією імені Олександра Довженка, отримав головний приз І Всеукраїнського кінофестивалю у Києві та Перший приз Венсенського кінофестивалю Анрі Ланглуа.  
Таким чином, вшановуючи видатного актора, театр привертає увагу суспільства до трагічних подій Голодомору в Україні, які ми повинні згадувати не лише в четверту суботу листопада (цьогоріч це 27 листопада).
Варто зауважити, що вхід на вечір пам’яті буде вільним. Однак за дотримання карантинних обмежень «червоної зони».
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