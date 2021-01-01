Росія перевезла Януковича до Мінська та хоче проголосити його "президентом України" - ЗМІ

РФ хоче повернути Януковича до України.
Російські окупанти перевезли втікача Віктора Януковича до Мінська та планує його проголосити "президентом України".
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" у Білорусі.
"Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу", - йдеться у повідомленні.
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