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Росія перевезла Януковича до Мінська та хоче проголосити його "президентом України" - ЗМІ

Україна і світ 02-мар, 2022, 11:169 swet 0
РФ хоче повернути Януковича до України.
Російські окупанти перевезли втікача Віктора Януковича до Мінська та планує його проголосити "президентом України". 
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на дані розвідки. 
Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" у Білорусі.
"Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу", - йдеться у повідомленні.
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