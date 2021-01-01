Рівне:

Створення та просування сайтів

Одну з рот ЗС РФ фактично знищили в Україні, — сенатор РФ

Війна з московитами / Україна і світ 04-мар, 2022, 18:299 prov 38
У результаті з роти зі ста військовослужбовців у живих залишилося чотири людини, стверджує сенаторка РФ Людмила Нарусова.


Вчора із зони бойових дій в Україні вивели роту солдатів-строковиків, яких змушували підписати контракт або його підписали за них. У результаті з роти зі ста військовослужбовців у живих залишилося чотири людини, повідомляє сенаторка РФ Людмила Нарусова.
"Вчора із зони бойових дій вивели... строковиків, яких або змушували підписати контракт, або за них підписували. Та тільки, в результаті, з роти зі ста людей в живих залишилося четверо", — сказала Нарусова.
Перед цим Людмила Нарусова в ефірі телеканалу "Дощ" визнала втрати російської армії, розповівши, що тіла загиблих солдатів ніхто не збирається забирати додому.
focus.ua
Схожі новини
Американців в Афганістані побільшало
Україна і світ

Американців в Афганістані побільшало

У горах сходять лавини
Україна і світ

У горах сходять лавини

підписали протокол про умови доступу на ринки товарів і послуг
Україна і світ

підписали протокол про умови доступу на ринки товарів і послуг

Коротко
Україна і світ

Коротко

Війська НАТО в Афганістані розбомбили весілля
Україна і світ

Війська НАТО в Афганістані розбомбили весілля

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору