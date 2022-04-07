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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04

Війна з московитами 07-апр, 2022, 11:499 prov 0
Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат – наші захисники успішно знищують ворога.
  • особового складу – близько 18 900 осіб;
  • танків ? 698;
  • бойових броньованих машин – 1891;
  • артилерійських систем – 332;
  • РСЗВ – 108;
  • засобів ППО – 55;
  • літаків – 150;
  • гелікоптерів – 135;
  • автомобільної техніки – 1358;
  • кораблі/катери – 7;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
  • спеціальна техніка – 25;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Генеральний штаб ЗСУ.
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