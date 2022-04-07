- особового складу – близько 18 900 осіб;
- танків ? 698;
- бойових броньованих машин – 1891;
- артилерійських систем – 332;
- РСЗВ – 108;
- засобів ППО – 55;
- літаків – 150;
- гелікоптерів – 135;
- автомобільної техніки – 1358;
- кораблі/катери – 7;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
- спеціальна техніка – 25;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04
Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат – наші захисники успішно знищують ворога.