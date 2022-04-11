Від сьогодні на Рівненщині встановлюється весняно-літня заборона на лов водних біоресурсів

Рівненський рибоохоронний патруль нагадує, що 3 11 квітня встановлюєтьсявесняно-літня заборона на лов водних біоресурсів. Тривалість заборони відрізняється залежно від водойм.
НАКАЗ http://rv.darg.gov.ua/files/12/01_04_rV.pdf
Відповідно до вище вказаного наказу становлено терміни нерестового періоду водних біоресурсів (риби, раків) у рибогосподарських водних об’єктах Рівненської області, в такі строки:
- з 11 квітня по 30 травня 2022 р. – на річках та їх кореневих водах
- з 11 квітня по 20 червня 2022 р. – на озерах, водосховищах, інших водоймах;
- з 11 квітня по 10 липня 2022 р. – в придаткових водах річок.
У відповідності до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяєтьсявиключно любительське рибальство на водоймах загального користування з берег за межами нерестовищ з однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком та спінінгом. Забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову, в тому числі, пам’ятайте про дозволену добову норми вилову риби – 3 кілограми. Заборонено громадянам, підприємствам, установам та організаціям використання палавзасобів в межах нерестовищ, організовувати будь які змагання з рибальства та проведення підводного полювання.
Під час воєнних дій на території нашої держави ,Рівненський рибоохоронний патруль продовжує виконувати свої прямі обов’язки, щодо охорони водних біоресурсів на водних об’єктах області. Держрибагентство посилено працює в умовах воєнного стану, допомагає нашим захисникам та населенню і робити все можливе для того, щоб наша країна звільнилася від окупантів. Пам'ятаймо, що від наших спільних дій залежить майбутнє України.
Рівненський рибоохоронний патруль закликає суворо дотримуватись встановлених норм законодавства під час нересту. Адже він відіграє важливу роль у відтворенні природних ресурсів та підтриманні сталих запасів риби. Повідомити про порушення або отримати додаткову інформацію щодо нерестової заборони можливо за телефоном «гарячої лінії» відомства: (067) 540-53-90.
Слава Україні!