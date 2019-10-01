Протягом тижня вилучено майже 90 кг незаконно добутої риби, - Рівненський рибоохоронний патруль

У період з 10 по 16 жовтня 2019 року державні інспектори Рівненського рибоохоронного патруля зафіксували 14 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів. Так, було складено один протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, вісім – за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Оформлено п’ять актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно якими вилучено 83 кг риби та 14 од. заборонених знарядь лову.«Загалом, у порушників вилучено майже 7 кг водних біоресурсів. Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 207 грн. Накладено штрафів на суму 544 грн. Крім того, одну справу передано до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності» - повідомив заступник начальника Управління Держрибагентства у Рівненській області Олександр Новак.Для прикладу, 10 жовтня 2019 року Рівненській рибоохоронний патруль задокументував порушення правил рибальства. Інцидент стався на Млинівському водосховищі, поблизу с. Аршичин Млинівського району Рівненської області. Громадянин рибалив спінінгом, але не дотримався дозволеної добової норми вилову водних біоресурсів. У порушника вилучено майже 7 кг риби: щука – 3 шт., лящ – 1 шт. та окунь – 1 шт. Завдано збитків рибному господарству України у розмірі 1 207 грн.15 жовтня інспекторським складом було задокументовано ще одне порушення правил рибальства. Інцидент стався на березі р. Устя, поблизу м. Рівне. Чоловік хотів порибалити забороненим знаряддям лову – «екраном».Проте, завдяки оперативним діям рибоохоронного патруля, громадянин не вистиг завдати шкоди рибному господарству. На особу було оформлено протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП.З метою попередження порушень у сфері рибоохоронного законодавства працівниками відомства активно ведеться масово-роз’яснювальна робота серед населення області.Рівненський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватись природоохоронного законодавства. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 540-53-90.Довідкова інформація:Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 340 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу.