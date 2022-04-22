Оперативна інформація станом на 06.00 22.04.2022 щодо російського вторгнення

Російська федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави та завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.На Слобожанському напрямку ворог, силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати місто Харків, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.На Ізюмському напрямку противник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.Ворог здійснює спроби вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі.На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти протягом доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та, силами до батальйону, намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне.Тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новтошківське та Попасна.Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурмові дії в районі населеного пункту Мар’їнка.Одночасно ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ.На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.Також, за наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані “бойові” кошти за березень місяць. Через що військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення.З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на півострів окупантами буде заборонений.На тимчасово зайнятих територіях ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу - здійснюють руйнування об’єктів критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів.