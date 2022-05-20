Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 28.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 30000 (+250) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1330 (+8) од,бойових броньованих машин / APV ? 3258 (+12) од,артилерійських систем / artillery systems – 628 (+5) од,РСЗВ / MLRS - 203 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 93 (+0) од,літаків / aircraft – 207 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 174 (+4) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 503 (+0),крилаті ракети / cruise missiles - 116 (+1),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2226 (+0) од,спеціальна техніка / special equipment - 48 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Avdiivka and Kryvyi Rih direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!