У ДТП на Сарненщині двоє осіб загинули та двоє отримали травми

Автопригода сталася сьогодні, 30 травня, близько 07:30 на автодорозі «Борове-Рокитне-Вежиця» між населеними пунктами Старе Село та Дроздинь.
Слідчий слідчого управління на місці події попередньо встановив, що водій автомобіля «BMW 730», 28-річний житель села Березове, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, допустив виїзд за межі проїзної частини і з подальшим перекиданням. Унаслідок ДТП загинув кермувальник і пасажир. Іще двох осіб доставили до лікарні.
На місці події працюють поліцейські.
Поліція Рівненської області.