Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06
орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 08.06 were approximately:
особового складу / personnel - близько/ about 31500 (+140) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 1393 (+3) од,
бойових броньованих машин / APV ? 3429 (+13) од,
артилерійських систем / artillery systems – 703 (+9) од,
РСЗВ / MLRS - 213 (+6) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 96 (+0) од,
літаків / aircraft – 212 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 178 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 559 (+6),
крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0),
кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2406 (+1) од,
спеціальна техніка / special equipment - 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Slov'yans?k direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
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Генеральний штаб ЗСУ.