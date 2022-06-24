ДБР перевіряє можливу оборудку з медобладнанням та військовим спорядженням у Буковинському онкологічному центрі

Працівники ДБР здійснюють досудове розслідування за фактом можливих оборудок зі стратегічною продукцією за участю службовців обласного комунального підприємства «Буковинський клінічний онкологічний центр».
У березні 2022 року між онкологічним центром та приватною фірмою був укладений договір на закупівлю ліків та військового спорядження вартістю у майже 4 млн грн. Серед номенклатури був військовий одяг, взуття, бронежилети, а також інші групи товарів, зокрема ліки та військові аптечки.
За оперативною інформацією слідства, закуплена для захисників країни продукція незаконно розпродавалась зловмисниками.
Крім того, під час досудового розслідування виявлено, що протягом 2020-2022 року посадовці медичної установи за змовою із тією ж фірмою закуповували медичне обладнання та інвентар за цінами у 2-3 рази вище від середньоринкових. Ці та інші факти зловживань службовим становищем наразі перевіряються.
У червні 2022 року працівники ДБР провели низку обшуків в приміщенні онкологічного центру. За результатами слідчих дій було вилучено документацію, яка може свідчити про вчинення посадовцями закладу незаконних дій.
Попередня кваліфікація правопорушення: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.