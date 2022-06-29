Тренера жіночої волейбольної команди "Волинь-Університет" звинувачують у сексуальних домаганнях до дітей

Батьки кількох вихованців відомого заслуженого тренера України, очільника волинської волейбольної жіночої команди та екс-керівника обласної дитячо-юнацької спортивної школи Богуслава Галицького заявили про сексуальні домагання з його боку до дітей.Про це вони повідомили у колективній заяві на адресу спортшколи, йдеться в сюжеті ТРК «Аверс».Батьки стверджують, що 72-річний Богуслав Галицький систематично принижував честь та гідність дітей, а ще вчиняв щодо них дії сексуального характеру. Правоохоронці одержали ухвалу суду на проведення обшуків за місцем роботи Галицького, зокрема і в лазні, яка розташована в спорткомплексі, аби знайти речові докази.Знахідки виявилися шокуючими: десятки фалоімітаторів, вібраторів та інші сексуальні стимулятори. Журналісти намагалися отримати коментар Галицького з приводу цього прецеденту, але його телефон не відповідає.Контракт з Богуславом Галицьким завершився ще восени минулого року, проте до останнього часу він перебував на посаді в статусі виконувача обов’язків.З власних джерел стало відомо, що спочатку батьки хотіли вирішити ситуацію без правоохоронців та вимагали, аби Галицький та члени його сім’ї покинули посади в спортшколі. Коли він відмовився це робити, то звернулися в поліцію.Правоохоронці в коментарі ІА Волинські Новини підтвердили факт звернення батьків щодо згаданих інцидентів, зараз вони з'ясовують усі обставини справи і до оголошення підозри тренеру деталей не розголошують.