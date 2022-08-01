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На Рівненщині лікаря підозрюють у неналежному наданні медичної допомоги, що призвело до смерті пацієнтки

Рівненська область / Новини регіону 01-авг, 2022, 11:599 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 55-річному лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України).
За даними слідства, у липні 2020 року до однієї з лікарень Рівненщини звернулась 39-річна пацієнтка із показами до оперативного втручання. Операція пройшла без ускладнень, втім вже надвечір того ж дня стан жінки значно погіршився. Медичний персонал викликав чергового лікаря – реаніматолога, втім той, неналежно виконуючи свої професійні обов’язки, замість себе відправив до хворої лікаря-інтерна без належної кваліфікації.
Таким чином медики втратили час на надання необхідної медичної допомоги і пацієнтка за кілька днів померла від набряку головного мозку, викликаного станом клінічної смерті.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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