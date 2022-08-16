Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.08 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 43900 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1880 (+4) од,бойових броньованих машин / APV ? 4152 (+11) од,артилерійських систем / artillery systems – 989 (+4) од,РСЗВ / MLRS - 263 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 136 (+0) од,літаків / aircraft – 233 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 196 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 790 (+3),крилаті ракети / cruise missiles - 190 (+3),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3049 (+5) од,спеціальна техніка / special equipment - 92 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!