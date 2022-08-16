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Поліцейські встановили крадія товару у рівненському супермаркеті

Рівненська область / Новини регіону 16-авг, 2022, 13:019 prov 0
Зловмисник вже потрапляв у поле зору правоохоронців: за аналогічні злочини суд виніс вирок — рік іспитового строку.
Вчора до дільничного офіцера поліції звернулася керуюча магазину, розташованого на проспекті Миру, що невідомий чоловік викрав товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 300 гривень. Із аналогічною заявою звернувся і фахівець з організації безпеки торгового закладу, що по вулиці Соборній: зловмисник поцупив товару майже на 500 гривень.
Дільничний переглянув камери відеоспостереження та одразу упізнав зловмисника. Ним виявився 41-річний рівнянин.
Тривають досудові розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 4 ст. 185 КК України.
Поліція Рівненської області.
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