Кілька днів світові та вітчизняні ЗМІ рясніють заголовками, що головнокомандувач рашистської армії відсторонений від командування. Довгий час вважалося, що шойгу був правою рукою кремлівського диктатора та займав панівне становище через те, що був шаманського роду та неодноразово разом приймали участь у шаманських обрядах у тайзі. Відомі зарубіжні аналітики пояснюють вдаряння путіна в шаманічний окультизм тим, що це характерно для колишніх атеїстів, які спочатку не вірили ні в чого, а потім з головою окунулись в обряди, захотівши все і відразу, також мають велике бажання зверхності чимось і кимось володіти.

Вже кілька століть психологами доведено, що до шаманів не можуть звертатися психічно здорові люди. До таких обрядів, які тягнуть за собою окультизм звертаються, в основному люди з пораненою душею, хворою психікою та уявою люди на 72 % , 21 % люди, які звертаються до таких послуг «по спадщині», яких навчили ходити туди, 6% - з надто розвинутою уявою, які люблять фантастику та більш живуть у віртуальному світі, аніж в реальному, замкнуті та мало контактують із суспільством напряму, а також - 1%, яким всеодно куди йти. Те що керманичі кремля психічно нездорові люди – це вони довели черговий раз, звірські напавши на Україну.

Також відомо з давних давен, що роками накопичена негативна енергія та різні дії пов'язані з ритуалами падає в першу чергу на безпосередніх учасників даного процесу одного разу. Адже це є велика огида в очах Господніх. Тобто здійснюючи такі обряди учасники перш за все накликають на себе негатив - гнів Божий.

Як зазначив Валерій Соловей російський політолог, який критикує президента рф, що його остаточна поразка, як всередині країни, так і на світовому рівні почалася саме із великою помилкою - вторгненням в Україну, адже остаточні рішення він ухвалював після обрядів, проведених примітивними шаманами, яких привозив шойгу.

Долой шаманів і шаманок, шуллєрів і гадалок з нашої землі!